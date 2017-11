Viktig melding, sjekk telefonen

En rekke kommuner bruker et norskutviklet varslingssystem levert av et selskap som heter UMS. Det er forkortelse for Unified Messaging Systems AS. Jeg kjenner ikke til funksjonaliteten i dette eller lignende system. Språkspalten er opptatt av hvordan innbyggerne blir gjort kjent med systemet, hvordan det virker og hva de eventuelt skal gjøre for å bli varslet via systemet.

Vågan er en av kommunene som benytter seg av denne varsling. På hjemmesidene til kommunen finner vi dette under overskriften «UMS befolkningsvarsling». Tittelen sier noe, men kunne med fordel vært mer presis og informativ. Verre blir det imidlertid i teksten som følger. Her står det: «Teknisk drift har og har hatt en rekke anleggsmessige tiltak i forbindelse med oppgraderinger og vedlikehold på kommunal infrastruktur, som for eksempel ved arbeid på det kommunale vannverket. I den forbindelse har vi tatt i bruk UMS befolkningsvarsling for å gjøre våre innbyggere oppmerksomme på f.eks. periodevis utkopling av vannet.