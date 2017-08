Sp mener NHO rigger kommunekåring til Høyres valgkamp

Parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, legger ikke mye vekt på funnene i NHOs kommune-NM, der store kommuner som vanlig kommer best ut og små havner på bunnen.

– NHO-undersøkelsen er i år rigget for å smøre Høyres valgkamp og produsere argumenter for større kommuner. For meg blir dette uholdbart og useriøst, sier Arnstad til NTB.

NHO presenterte torsdag sin rangering av landets beste kommuner målt på tema som næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Slagkraftige kommuner

Her bekler Sola, Bærum og Oslo de tre øverste plassene, mens Kvæfjord, Engerdal og Loppa havner på bunn. NHO konkluderer selv med at størrelsen på kommunen er avgjørende.

– Det viser hvor viktig det er å utvikle store og slagkraftige kommuner, der næringslivet vil satse, slår NHO fast i sin presentasjon av undersøkelsen.

Dette er Arnstad sterkt uenig i. Hun viser til at små kommuner kommer mye bedre ut i andre kåringer der de blir målt på hva de holder på med.

Sp-politikeren viser blant annet til at Dovre topper Kommunebarometeret. Kommunal Rapports ukeavis skrev imidlertid tidligere i år at det ikke betyr at småkommunene gjør det bedre totalt sett.

Selv om det er flere små kommuner i toppen i Kommunebarometeret, er det en klar tendens til at store kommuner kommer bedre ut enn små. Det er særlig tydelig i totaltabellen, der Kommunal Rapport har korrigert for økonomiske forutsetninger.

Blant dem som kommer best ut i Kommunebarometeret, dominerer kommuner fra Akershus. Både Bærum, Asker og Oppegård er alle blant de ti beste. Men det er kommunene i Vestfold som i snitt har den beste plasseringen, foran kommunene i Vest-Agder og Akershus.

Måler andre ting

Forskjellen på de to undersøkelsene er at Kommunal Rapport måler andre parametere. Konkurransen om å være best på helse, eldreomsorg og tjenesteproduksjon til innbyggerne gir andre vinnere og tapere enn i NHOs mesterskap.

I resultatlisten fra NHOs såkalte Kommune-NM syns det å være en klar sammenheng mellom størrelse og plassering på listen.

Alle de fem kommunene som har flere enn 100.000 innbyggere, er blant de 20 beste på listen. Samtidig er fellesnevneren for alle de 20 dårligst plasserte kommunene at de har under 3.000 innbyggere.

Måler noe annet

– Undersøkelsen til Kommunal Rapport er noe annet enn det vi lager. Hos Kommunal Rapport vil kommuner som er store mottakere av overføringer, komme godt ut. Vi ser på det økonomiske grunnlaget for kommunen i seg selv, slik vi vurderer det, hevder sjeføkonom i NHO Øystein Dørum til NTB.

Han mener det blir feil å hevde at undersøkelsen er rigget for Høyres valgkamp.

– Dette er samme undersøkelse som vi har presentert tidligere år. Motivasjonen er den samme, å skape oppmerksomhet om betydningen av privat næringsliv og store velfungerende bo- og arbeidsregioner, sier Dørum.