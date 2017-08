KrF vil ha reformpause

Også Kristelig Folkeparti markerer nå avstand til det de mener er regjeringens sentraliseringspolitikk. Partileder Knut Arild Hareide presenterte KrFs 30-punkts plan for levende distrikter på valgkampreise i Sogn og Fjordane i dag.

– Vi har hatt for mange reformer som har vært negative for Distrikts-Norge. Det er naturlig at vi tar en pause, sier Hareide til NRK Sogn og Fjordane.