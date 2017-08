Sp lover å vurdere 51 politiklager på nytt

Flere ordførere mener reiseveien for innbyggerne for å få pass blir altfor lang etter politireformen. Nå krever de at Politidirektoratet sørger for å følge vedtaket i politireformen.

Stortinget har vedtatt at minst 90 prosent av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.