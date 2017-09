Stemte nei i dag

FAKTA Sørum, Fet og Skedsmo er vedtatt sammenslått av Stortinget Den nye kommunen vil få 82.700 innbyggere Det er uenighet om navn. Det kan bli Lillestrøm eller Søndre Romerike Kommunesenteret skal være Lillestrøm i Skedsmo kommune Folkeavstemningene i Skedsmo og Fet sa nei Forhandlinger ble holdt, men førte ikke fram Fylkesmannen anbefalte sammenslåingen,og vil på sikt ha bare to kommuner på Romerike

SØRUM

- Det har vært veldig godt oppmøte, både i går og i dag. I går var det en kø på flere hundre meter av folk som ville stemme. Det var russiske forhold, smiler lederen av stemmestyret (og «gammelordfører») Hans Marius Johnsen (Ap).

Johnsen har valgvakt på Bingfoss ungdomsskole som ligger midt i Sørumsand sentrum.

Stortingsvedtak for tvang

Høyre, Venstre, KrF og Frp bestemte i februar at Sørum, Skedsmo og Fet skal slås sammen med tvang. Forklaringen var at her sperrer en kommune for to kommuner som ønsker sammenslåing i det som allerede er et integrert bo-og arbeidsmarked.

Før stortingsvalget fikk et flertall i kommunestyret i Sørum gjennomslag for at innbyggerne i Sørum skal kunne stemme ja eller nei til kommunesammenslåing.

Flertall imot sammenslåing

Blir det ikke regjeringsskifte, blir sammenslåingen stående. Blir det regjeringsskifte og folkeavstemningen sier nei, vil et flertall i kommunestyret bestående av Ap, Sp, MDG og SV vedta å søke om reversering.

Regnet høljet ned over kommunen med 17.500 innbyggerne i Sørum mandag, men det hindret ikke folket i å strømme til valglokalene.

- Jeg stemmer nei, sier Markus Kongstein. 18-åringen har stemt i dag for første gang.

- Jeg har stemt i solidaritet med Fet og Skedsmo. Sørum har en veldig kjørt økonomi, sier han og heiser opp en svær treningsbag over ryggen.

Per Olav Karlsen har også stemt nei. Men han er litt delt.

- Jeg stemte nei. Samtidig stemte jeg på et parti som innebærer at det ikke blir reversering. Kommunesammenslåing er ikke fryktelig viktig for meg.

Ordfører og leder for valgstyret i Sørum Marianne Grimstad Hansen (H) sier at resultatet for folkeavstemningen trolig ikke blir klart før tirsdag.

Stemte ja

Pensjonist Reidun Evjen krysset «ja» på sin stemmeseddel med spørsmålet «Ønsker du at Sørum kommune slår seg sammen med Skedsmo og Fet kommuner 1.1.2010?»

- Vi har ikke råd til å stå på egne bein. Vi vil jo bo i Sørum selv om vi blir en del av en større kommune, sier hun.