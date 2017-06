Leder av kontrollutvalg trekker seg øyeblikkelig

20. juni sendte leder Aud Tove Tømmerbukt (Frp) skriftlig melding til ordføreren at hun trekker seg som leder og medlem av kontrollutvalget i Kvænangen i Troms.

«Kontrollutvalget får ikke svar som vi har etterspurt fra administrasjonen over lag tid, det være seg etterslep fra forrige periode og helt til nå. Som leder av utvalget så føler jeg at vi er lite verdsatt som et kontrollutvalg. Ser det ikke hensiktsmessig å fortsette», skrev Tømmerbukt i brevet.