Oppnevner setterådmann i varslingssak

Det var ifølge ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) rådmann Tone Marie Nybø Solheim som selv hadde bedt om at det blir oppnevnt setterådmann, til tross for at hun ikke har erklært seg inhabil i saken.

– Hun ønsket å kunne sette bort denne saken og frigjøre arbeidskapasitet til andre oppgaver, sier Glimsdal.