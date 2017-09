Ber om tydelig signal til rådmannen

Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) sendte den noe uvanlige e-posten i går, tirsdag, dagen etter det ble kjent at rådmann Tone Marie Nybø Solheim er blant søkerne til rådmannsstillingen i Kristiansand.

«Hun sier at hun ikke søker seg bort fra Grimstad. Og jeg har inntrykk av at tydelige signaler fra det politiske miljøet har stor betydning for hennes veivalg videre. Hvis noen av oss, enkeltvis eller samlet, gir et tydelig signal til rådmannen, så kan det være viktig for hvordan Tone Marie satser videre», skriver ordføreren.