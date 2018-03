Byrådspartiene mister flertallet i Bergen

– Begrunnelsen for min avgjørelse handler i hovedsak om manglende tillit til partiet både lokalt og nasjonalt. Dette innebærer både partikultur og politiske veivalg, skriver Moltu i en pressemelding mandag morgen.

Hun vil dermed sitte som uavhengig representant i bystyret i resten av perioden, fram til lokalvalget i 2019, skriver Bergens Tidende.

– Arbeidssituasjonen har de siste årene vært krevende. Jeg innser nå at jeg vil ha en bedre forutsetning for å ivareta min rolle som folkevalgt utenfor partiet, skriver Moltu.

I forrige uke ble Moltu spurt av avisa Dagen om hvilket parti hun stemte på i høstens stortingsvalg.

– Jeg ser ikke noe behov for å gå ut og kommentere det, svarte hun.

Bergens Tidende har omtalt at Moltu har vært i konflikt med flere i partiet etter at det ble kjent at hun skulle delta på en partisamling i Partiet De Kristne (PDK) sist helg.

Byrådet i Bergen består av Arbeiderpartiet, Venstre og KrF. De har inntil nå hatt et knapt flertall med 34 av 67 representanter i bystyret. Etter Moltus utmeldelse sitter de igjen med 33, som er én for lite til å danne flertall.

(©NTB)