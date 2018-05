Ap: – Helleland sprer usannheter om barnevern

I den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag hevdet Helleland flere ganger at regjeringen har gjennomført «et historisk løft» for barnevernet.

– Bare fra 2013 til 2016 har vi økt antall stillinger i det kommunale barnevernet med 19 prosent – nesten 1.000 stillinger, sa statsråden.

Men det er rett og slett ikke sant, sier Arbeiderpartiets Kari Henriksen til NTB.

– Villeder Stortinget

– Det er blank løgn. Regjeringen villeder Stortinget, slår hun fast og viser til en oversikt utarbeidet av Stortingets utredningsseksjon. Der går det fram at mellom 2011 og 2017 er det blitt satt av midler til 980 nye stillinger i det kommunale barnevernet.

890 av dem ble imidlertid opprettet mellom 2011 og 2014 – med andre ord i de rødgrønnes regjeringstid.

– Etter dette har regjeringen ikke foreslått en eneste ny stilling i sine budsjetter. De stillingene som har kommet siden 2014, er kjempet inn av KrF og Venstre i budsjettforhandlingene, sier en tydelig irritert Henriksen.

– Helleland tar æren for andres innsats. Ministeren jukser med tall og feilinformerer ikke bare Stortinget, men også befolkningen når hun skaper inntrykk av en økt satsing på barnevernet, sier hun.

Fasit: 1.958 flere ansatte

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som Kommunal Rapport har hentet ut, viser at det var 1.958 flere ansatte i barnevernet i 2017 enn i 2011, en vekst på nesten 50 prosent. Nesten alle, 1.804, er stillinger med fagutdanning.

Halvparten av de nye stillingene har altså blitt etablert uten at det har hatt noe med den statlige øremerkingen å gjøre.

I 2012 og 2013 ble det i snitt 419 nye stillinger hvert år. I perioden fra og med 2014, under den blå regjeringen, har det i snitt blitt 280 nye stillinger i året, viser statistikken fra SSB.

Må styrke det kommunale

Henriksen mener de mange historiene i mediene den siste tiden viser at det er på høy tid med et reelt krafttak for det kommunale barnevernet. Det er de som først møter barna og skal vurdere behovet for hjelp, før de eventuelt blir flyttet til statlige eller private døgninstitusjoner eller fosterhjem.

– Det barnevernsbarn etterlyser, er voksne som har tid til å lytte og forstå. De barnevernsansatte vi snakker med, forteller om en hverdag der de føler konstant dårlig samvittighet fordi de har for mange saker å følge opp, sier Henriksen.

– Derfor hadde vi mer enn gjerne blitt med på en «sjelden satsing», og vi setter også årlig av penger til dette i våre alternative budsjetter, sier hun.

Tall fra SSB viser at det fortsatt er 13 prosent av sakene som tar mer enn tre måneder å behandle ferdig.

– Desperasjon

Helleland mener på sin side at utspillet bærer preg av desperasjon fra Aps side.

– Jeg skjønner de har problemer med å svelge at det er med en borgerlig regjering som gjennomfører en kraftig styrking av barnevernet, sier hun til NTB.

Helleland viser også til tallene fra Statistisk sentralbyrå som Kommunal Rapport har hentet ut.

– Det har vært mulig både fordi kommunene har fått styrket sine frie inntekter betraktelig under vår regjering, og fordi vi har øremerket midler til kommunalt barnevern, sier Helleland.