KrF gjentar støtte til regionreformen

Fellesnemnda i Viken vedtar i dag trolig å sette arbeidet med sammenslåingen på vent. De vil vente til Stortinget senere i høst har avklart om sammenslåingen av Finnmark og Troms skal reverseres. Senterpartiet har varslet et slik forslag så fort Stortinget kommer sammen i oktober.

Hvis Finnmark får “slippe” sammenslåing, vil Viken det også. Det kan sette hele den nye regionstrukturen i fare. Men det er ikke flertall for dette i Stortinget.

– KrF har bare én plan

Kristelig Folkeparti er avgjørende for om det blir flertall for reversering i Stortinget, og i Politisk kvarter i morges gjentok KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad partiets fortsatte støtte til regionreformen – som de var pådriver for sammen med Venstre.

– KrF har bare én plan: å gjennomføre denne viktige reformen. Den gjelder mange tusen ansatte og viktige oppgaver for innbyggerne. Da mener jeg vi må sette politisk spill til side og faktisk gjennomføre reformen, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Ropstad er sistemann ut i KrFs ledertrio til å slå fast partiets budskap. Første nestleder Olaug Bollestad har sagt det samme den siste uka, og partileder Knut Arild Hareide sa det til Kommunal Rapport på Arendalsuka:

– Hvis oppgavene kommer, så ligger strukturen også fast. Og jeg har ingen grunn til å tro at oppgavene ikke kommer, sa Hareide.

Les også: Forventer store oppgaver til fylkene

Nye oppgaver

Stortinget har bedt regjeringen komme med et samlet forslag til nye fylkesoppgaver innen 15. oktober. Regionreformen blir ikke fullført før nye oppgaver er vedtatt, og derfor må KrF ta det forbeholdet.

KrF-nestlederen sier til NRK at han tror regjeringen vil finne løsninger for både Viken og Troms og Finnmark når de i oktober sier hvilke oppgaver de nye regionene skal få.

– Jeg har full tiltro til at regjeringen følger dette opp på en god måte. Alt ligger i rute til å få både ny struktur og nye oppgaver på plass. Når oppgavene kommer, må de i seg selv forsvare størrelsen på regionene, sier Ropstad til NRK.