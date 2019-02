Omsorgsfirma stevner Lenvik i helsekjøpsaken

Allerede i mars i fjor uttalte Bo og bistands advokat Jens Johan Hjort at selskapet ville kreve erstatning. I september sendte selskapet varsel om søksmål. Nå er stevningen sendt, skriver Nordlys.

Bo og Bistand AS mener at de ble urettmessig forbigått ved tre tilfeller, og vil kreve et større beløp i erstatning. Størrelsen på erstatningskravet er ennå ikke klart. I stevningen skriver advokat Hjort at han vil tallfeste erstatningskravet i et senere prosesskrift.