En kvinne siktet i forbindelse med badedødsfallet i Færder kommune

En mann i 50-årene døde av brannskadene han fikk etter å ha blitt badet i glovarmt vann i en omsorgsbolig i Vestfold-kommunen.

Nå er en kvinne ansatt i Færder kommune siktet i saken, melder Sørøst politidistrikt tirsdag ettermiddag. Det var VG som først omtalte siktelsen.

– Sørøst politidistrikt har i dag tatt ut en foreløpig siktelse mot en kvinne i 30-årene for brudd på helsepersonelloven, opplyser politiadvokat Katrine Christensen Brygard.

Politiet begrunner siktelsen med at kvinnen ikke var tilstrekkelig aktsom i forbindelse med at pasienten skulle senkes ned i badekaret ved hjelp av en heiseanordning. Vannet i badekaret var så varmt at mannen i 50-årene fikk store brannskader og døde senere på sykehuset i Vestfold.

– Den foreløpige rettsmedisinske undersøkelsen konkluderer med at det er rimelig å anta at dødsårsaken er brann-/skåldingsskader. Politiet vil utover i uka foreta ytterligere tekniske undersøkelser på stedet og foreta avhør av vitner, skriver politiet i pressemeldingen.

– Pasienten hadde en tilstand som gjorde at han ikke var i stand til å si fra om at vannet var for varmt, har fylkeslege Jan Arne Hunnestad i Vestfold og Telemark tidligere sagt til avisen.

Fylkeslegen i Vestfold og Telemark opplyste mandag at de vil undersøke om det er sammenheng mellom denne hendelsen og en tilsynssak fra 2017 som dreier seg om «svikt og vold» ved samme omsorgsbolig.