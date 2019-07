Ledere i Fagforbundet fraråder Sp-støtte

Fagforbundet er Senterpartiet største bidragsyter, og har inn mot høstens valgkamp bidratt med 1,25 millioner kroner i valgkampstøtte og 1 million i driftsstøtte.

Men nå ber flere fylkes- og regionledere sine medlemmer om å ikke stemme Sp i høstens kommunevalg, skriver Aftenposten.

Ifølge avisens kartlegging gir fylkeslagene i Oslo, Trøndelag, Vestfold, Telemark, Hordaland, Hedmark, Oppland, Akershus, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal uttrykk for stor skepsis eller motstand mot Sp. Mens kun fem av totalt 17 regioner er tydelige på at de ikke vil fraråde å støtte partiet.

– Vi har hatt flere møter med Sp og bedt dem ta et klart valg, for at vi skal kunne oppfordre våre medlemmer til å stemme rødgrønt. At de ikke har kunnet gjort det hittil, gjør oss veldig usikre, sier Fagforbundets leder i Hordaland, Ørjan Myrmel.

Fagforbundets leder Mette Nord sier til Aftenposten at hun forstår lederne fordi Senterpartiet aldri kom med en bekreftelse på at de ønsker rødgrønt samarbeid lokalt.

Sp ligger foreløpig svært godt an på målingene, og ifølge Kommunal Rapports siste ordførerprognose ligger partiet an til å bli det klart største ordførerpartiet etter høstens valg.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de har som mål å gjøre sitt beste kommunevalg noensinne til høsten.

