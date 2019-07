Private barnehager vil ha krav om tariffavtale for alle ansatte

I forbindelse med arbeidet med ny barnehagelov mener Private barnehagers landsforbund (PBL) at det bør åpnes for at kommunene skal kunne droppe å betale tilskudd til de 5 prosentene av landets private barnehager som ikke har noen tariffavtale. Utdanningsforbundet støtter initiativet, skriver Klassekampen.

Ingen private barnehager får være medlem i PBL dersom de ikke har tariffavtale framforhandlet av fagforeningene. Administrerende direktør Anne Lindboe vil at det ikke skal være tvil om at den private barnehagesektoren er seriøs.

– Det burde være en selvfølge. Vi vet jo at de ansatte er noe av det aller viktigste for kvaliteten i barnehagene. Det er også viktig at det er et godt sted å jobbe, sier Lindboe.

• Les også:

Massiv støtte til pensjonskutt for private barnehager

KS frykter «frislipp» av private barnehager

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet, som organiserer mange ansatte i private barnehager, er positiv til forslaget fra PBL.

Lindboe mener også at regjeringen bør gi en redegjørelse om hva som menes med at private barnehager kan ha «et rimelig årsresultat».

– Det er bedre for både kommunene og barnehagene å vite hvor mye man kan tjene. Barnehager skal ikke være en sektor for superprofitt. Det skal gå an å tjene greit på det, men ikke mer enn det som ansees som rimelig av politikerne og som ikke går på bekostning av kvalitet, sier Lindboe.

(©NTB)