Bybanetraseen inngår i forhandlinger om byrådsmakten i Bergen

Senterpartiets førstekandidat Ove Sverre Bjørdal opplyser til NTB at de skal møte Arbeiderpartiet i løpet av dagen.

– I utgangspunktet er det Arbeiderpartiet vi forhandler med, så får vi se hva som kommer ut av det, sier han.

Arbeiderpartiet er halvert i Bergen – partiet fikk en oppslutning på 19,8 prosent og har mistet 13 av 26 mandater. Likevel er byrådslederen optimistisk med tanke på å beholde makten i byen.

Men han trenger altså støtte fra enten Sp eller Rødt som er imot en bybanetrasé over Bryggen, og som ønsker tunnel, skriver Bergens Tidende.

– Jeg føler meg ganske trygg på at Ap skal klare å danne byråd dersom resultatet holder seg, sier Roger Valhammer til Bergensavisen. Han er klar for å gå i gang med samtaler tirsdag.

Les også: Slik gikk det i de nye kommunene

Brakvalg

Høyresiden (Høyre, FNB og Frp) med Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove i spissen er avhengig å få med seg både Sp, KrF og Venstre om de skal greie å sikre seg flertallet.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gjorde et brakvalg i Bergen. De fikk 16,9 prosent av stemmene og 11 representanter i bystyret. Likevel ser det ikke ut til å være nok for å sikre høyresiden flertall i vestlandsbyen.

Bybanen kan bli en hard nøtt for Arbeiderpartiet og Valhammer. Før valget var Senterpartiet helt klare på at de ikke viker fra sitt standpunkt, og de akter ikke å forhandle bort saken i bytte mot posisjoner.

– Vi kan ikke ofre verdensarven. Til det er den for viktig. Senterpartiet kan ikke stemme for å legge Bybanen over Bryggen, sa partiets andrekandidat Anne Brit Reigstad til Bergens Tidende.

Les også: Høyre kan stå igjen uten ordførere i de største byene

Fragmentert

Bybanen har vært et stridstema i flere år og felt tidligere byråd i Bergen. For øyeblikket er partikartet og standpunktene når det gjelder hvor Bybanens trasé skal gå, svært fragmentert. Venstre, KrF og SV vil ha Bybanen over Bryggen. Ap og MDG ville opprinnelig ha tunnel, men vil ikke ha omkamp om vedtaket om å legge banen over Bryggen.

Senterpartiet og Rødt vil ikke ha banen over Bryggen. Høyre er også klar for omkamp om traseen. Det samme gjelder FNB og Frp.

(©NTB)