– Skriftlig valg av ordfører må anses som en saksbehandlingsfeil

SPØRSMÅL: Flere kommuner har valgt sin nye ordfører ved skriftlig, hemmelig votering. Kommunaldepartementet mener dette var feil og ber kommunene vurdere valgets gyldighet, idet det vises til at endringene i kommuneloven om voteringsmåte må forstås slik at valg av ordfører skal gjennomføres ved åpen votering. KS-advokatene er ikke enig i dette, idet de mener at retten til å kreve skriftlig avstemning må oppfattes som gjeldende uskrevet rett med røtter tilbake fra 1920-tallet, og at dette fortsatt gjelder, i og med at lovgiver ikke har gitt klart uttrykk for denne retten ikke gjelder. Det fremholdes også at et eventuelt nytt valg ved muntlig avstemning av ordfører som allerede er valgt ved skriftlig valg, må anses som ugyldig.