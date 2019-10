KS Advokatene: Skriftlig ordførervalg er lovlig

Minst ni kommunestyrer har valgt ordfører og varaordfører skriftlig.

Kommunaldepartementet fastslo i skriftlig svar til Ulstein kommune at den nye kommuneloven ikke åpner for skriftlig valg. Begrunnelse er at den gamle kommunelovens § 35-5 ikke videreføres: «Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning.»