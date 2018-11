Rådmannen vil kjøpe ut 22 gassboliger

Naboer til den gamle søppelfyllingen i Brånåsdalen i Skedsmo kommune i Akershus har i lang tid kjempet for at kommunen skal innløse boligene deres.

Fyllingen har i flere år skapt store problemer for dem som bor oppå eller ved fyllingen. Nå ber rådmann Erik Nafstad om at kommunestyret vedtar utkjøp av boligene, skriver nrk.no.

– Over tid har vi fått kjennskap til at det krever omfattende tiltak og det vil ta lang tid for å gjøre det som er nødvendig for å hindre at gassen kommer fram. Det er grunnen til at vi foreslår dette nå, sier Nafstad.

Saken skal behandles av kommunestyret førstkommende onsdag.

De siste årene har både eksplosiv og kreftfremkallende gass lekket inn i hus. En rekke eneboliger synker som et resultat av at søppelet råtner i bakken og i vår ble det oppdaget at giftstoffer tyter opp av bakken der barna leker.

Flere av beboerne mener også at de blir syke av å bo ved det nedlagte avfallsdeponiet.

I sakspapirene til kommunestyret konkluderer rådmannen med at det ikke vil være verken mulig eller hensiktsmessig å drenere bort gassen fra bebyggelsen i området uten at de 22 boligene fraflyttes i anleggsperioden, som anslås til om lag to år.

Totalt er rundt 150 boliger i området oppført på forurenset grunn.

– Det er ikke andre boliger vi synes dette er riktig å innløse nå, men dette er en vurdering vi gjør fortløpende, sier Nafstad til NRK.