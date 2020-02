Mener kommunen blir neglisjert i vindkraftsak

I går, mandag, var den siste klagen fra Sandnes kommune til Olje- og energidepartementet på Vardafjellet vindkraftverk klar. Kommunen klager på at NVE har godkjent et bytte av en turbintype til en annen. Sandnes krever at denne godkjennelsen oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil og brudd på lover, forskrifter og retningslinjer.

Et viktig moment for kommunen er at kommunen mener det er et langt høyere antall boliger som utsettes for støy over støygrensen enn ved konsesjonssøknaden i 2013. I klagen oppgis det at det opprinnelig var sju støyutsatte boliger, mens det nå etter kommunens syn er snakk om 65 boliger som kan få støy over støygrensen.