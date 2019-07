Tolga-ordfører: – Denne oppturen smakte ekstra godt i år

– Det har vært et krevende år for Tolga kommune, og vi skal lære av de feilene vi har gjort. Men, jeg må innrømme at denne andreplassen på Kommunebarometeret varmet ekstra mye i år, sier ordfører i Tolga kommune, Ragnhild Aashaug (Sp).

- Et viktig verktøy

I oktober i fjor kunne VG avsløre at tre brødre uvitende hadde blitt registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune. Og kommunen mottok statlig støtte som følge av registreringene. Det påfølgende medietrykket på kommunen har vært formidabelt.

På Kommunebarometeret har Tolga vært en av gjengangerne til å ligge i toppen, og i år havner Hedmarks-kommunen på en andreplass, bare slått av naboen Oppdal med knappest mulig margin.

– Vi ser på Kommunebarometeret som en av de aller beste verktøyene for å måle kvaliteten på kommunens tjenester, og denne andreplassen er en god bekreftelse på at vi gjør mye riktig. Det er veldig gledelig, sier ordføreren.

– Fint for innbyggerne

Tolga fikk en 27. plass i fjor og en 3. plass i 2017. I år var det kun marginer som hindret Hedmarks-kommunen i å vinne hele barometeret. Kommunen vinner sektoren for grunnskole, men ellers leverer de gode resultater i de fleste sektorer, med en 18. plass i sosialhjelp, 21. plass i barnevern, 33. plass i barnehage og en 54. plass i økonomi.

– Dette bekrefter at langsiktig arbeid over tid gir resultater. Jeg tror også det er fint for både innbyggerne i Tolga og for resten av landet å kunne se at det leveres gode kommunale tjenester i Tolga, sier rådmann Siv Stuedal Sjøvold.

Kultur for læring

I Tolga har nesten alle lærerne faglig kompetanse til å undervise i kjernefag, trivselen blant elevene er langt over gjennomsnittet, det gis mye leksehjelp, og lite spesialundervisning. Disse tallene bidrar til at Tolga er kommunen i landet som får de beste resultatene i grunnskole i årets Kommunebarometer. Kommunen har imidlertid gjort det godt i denne sektoren de siste årene.

– Regionen er kjent for å ha en kultur for god læring, og vi har klart å produsere gode skoleresultater over lang det. Det er vi godt fornøyd med, sier Aashaug.

Har etterutdannet lærere

Tolga har inngått et interkommunalt samarbeid med kommunene Tynset og Alvdal som har fått navnet TATO, og i dette samarbeidet har kommunene lagt vekt på skoleledelse og undervisningskvalitet i skolen. Blant annet har kommunene arbeidet bevisst med å etterutdanne lærere. Tallene i Kommunebarometeret bekrefter at dette har vært et vellykket arbeid.

– Gjennom samarbeidet med Tynset og Alvdal har vi sett på hvordan vi kan gi best mulig undervisning. Vi har også i stor grad benyttet oss av de støtteordningene som finnes for å etterutdanne lærere. Vi har lærere som i stor grad ønsker å videreutvikle seg, og det gir resultater, sier Aashaug.

På bunnen i klima

Den eneste sektoren Tolga skiller seg negativt ut, er miljø og ressurser. Her havner Hedmarks-kommunen på en 417. plass. Altså er det kun fem kommuner med svakere tall. Kommunen er imidlertid i gang med å rette opp i disse skjevhetene.

– Vi er klar over at vi henger etter i klimaarbeidet, og vi har nylig erklært klimakrise. Det betyr at dette er noe vi kommer til å arbeide mye med i årene som kommer, sier ordføreren.