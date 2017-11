Nå kan du stemme på Årets unge leder

Denne uken starter vi kåringen av Årets unge leder. Kriteriene for å bli Årets unge leder er følgende: Prisen kan gå til politiske, administrative og faglige ledere under 35 år i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år. Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige for alderen. Konkret kan den unge lederen for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt eller startet en viktig debatt.

Juryen har nominert kjøkkensjef Espen Sætha ved Sundheim bo- og treningssenter i Nord-Fron og enhetsleder Jeanette Karlsen Skogeng ved Balsfjord bo- og servicesenter i Balsfjord som kandidater til Årets unge leder.

Les mer om kandidatene til Årets unge leder:

Leder 1: Espen Sætha

Leder 2: Jeanette Karlsen Skogeng

I forrige uke presenterte vi kandidatene i hovedkåringen Årets kommuneprofil. Prosjektleder Anne Marie Eliassen i Grenland og rådmann Andreas Chr. Nørve i Vanylven er årets kandidater og disse to kan du fortsatt stemme på. Vil du lese mer om kandidatene finner du intervjuer med dem her:

Profil 1: Anne Marie Eliassen

Profil 2: Andreas Chr. Nørve

Avstemmingene pågår fram til mandag 11. desember. Årets kåring er litt endret sammenliknet med tidligere år.

Kommunal Rapport kårer Årets kommuneprofil 2017 i tre kategorier: Hovedprisen Årets kommuneprofil og spesialprisene Årets unge leder og Årets modigste.

Leserne har foreslått kandidater, og en jury har valgt ut to finalister i hver kategori.

Denne uka presenterer vi de to finalistene i Årets unge leder. Neste uke presenterer vi kandidatene til tittelen Årets modigste.

Avstemningen i hver kategori starter så fort finalistene er presentert.