Jevn kamp om Årets kommuneprofil, de siste stemmene kan avgjøre

– Det er fantastisk kjekt å høre at jeg har blitt stemt fram. Jeg mener at det er utrolig viktig at vi som lokalpolitikere våger å «tråkke til» og ta vår plass i nasjonale politiske debatter. Hver for oss er vi som lokalpolitikere ofte «små og sårbare», men sammen er vi sterke, sier ordfører i Eid/Stad Alfred Bjørlo til Kommunal Rapport. Tirsdag morgen ledet han avstemmingen til Årets kommuneprofil.

Avstemmingen Pågår fra og med torsdag 28. november til og med torsdag 5. desember klokka 14.00. Fredag 6. desember offentliggjøres navnet på vinneren i Kommunal Rapports nettavis. Uka etter overrekkes prisen til vinneren – en karikaturtegning av vår tegner Sven Tveit. I den siste papiravisa før jul blir det stort intervju med vinneren, som blir en av Kommunal Rapports faste kronikører i 2020. Avstemningen skjer også i år med tekstmelding, for å unngå automatisert stemming på nett. Hver stemme koster 3 kroner. Slik stemmer du: Send tekstmelding til nummer 2377 med kodeordet Profil (mellomrom) kandidatnummer 1–8. Eksempel: Hvis du vil stemme på Hogne Eidissen, sender du Profil 1 til 2377. Kandidatenes numre: Profil 1: Hogne Eidissen Profil 2: Erlend Solem Profil 3: Birgit Valla Profil 4: Pål Smits Profil 5: Ida Pinnerød Profil 6: Alf E. Jakobsen Profil 7: Ingvild Vikingsen Skogestad Profil 8: Alfred Bjørlo

Er overrasket

Ved slutten av hvert år kårer Kommunal Rapport Årets kommuneprofil. Vi gjør det for 12. gang i år. Blant de mange gode forslagene som er kommet inn, har en jury i redaksjonen valgt ut åtte kandidater. Vinneren kåres av leserne i avstemningen som pågår til klokka 14.00 torsdag 5. desember. Den foreløpige statusen tirsdag morgen er at ordfører Alfred Bjørlo i Eid/Stad leder med 20,3 prosent av stemmene så langt, men hakk i hæl ligger avdelingsleder på Knappskog skole i Fjell, Ingvild Vikingsen Skogestad, med 20,2 prosent av stemmene.

– Med tanke på at det er mange kommunetopper blant kandidatene er det både gøy og litt overraskende å være blant de med flest stemmer. Det er flott at det vi jobber med blir lagt merke til, sier Ingvild Vikingsen Skogestad.

Blir inspirert

Bjørlo har markert seg nasjonalt som en kritisk og optimistisk talsperson for distriktene, og han gjorde et brakvalg i høst. Vikingsen Skogestad har vært pådriver for en av landets første heldigitale skoler. På en god tredjeplass finner vi den avgåtte ordføreren i Hammerfest Alf E. Jakobsen med 18,2 prosent av stemmene. Han har tatt Hammerfest inn i gassalderen og har vært en tydelig talsperson for hele landsdelen. På fjerdeplass ligger foreløpig ordfører i Bodø Ida Pinnerød, og deretter finner vi tidligere psykolog i Stange, Birgit Valla, administrerende direktør Pål Smits i Lindum AS, samferdselsdirektør Erlend Solem i Trøndelag, og prosjektleder Hogne Edissen i Senja. Det gjenstår nå to dager før avstemmingen avsluttes på torsdag, og alt tyder på at den som får flest stemmer de neste to dagene vil kunne gå av med prisen årets Kommuneprofil.

– Å bli nominert og få støtte til en slik kåring er inspirerende for framtiden, sier Bjørlo.

Stem på din favoritt fram til torsdag.