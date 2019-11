Stem på Årets kommuneprofil 2019!

Avstemmingen Pågår fra og med torsdag 28. november til og med torsdag 5. desember klokka 14.00. Fredag 6. desember offentliggjøres navnet på vinneren i Kommunal Rapports nettavis. Uka etter overrekkes prisen til vinneren – en karikaturtegning av vår tegner Sven Tveit. I den siste papiravisa før jul blir det stort intervju med vinneren, som blir en av Kommunal Rapports faste kronikører i 2020. Avstemningen skjer også i år med tekstmelding, for å unngå automatisert stemming på nett. Hver stemme koster 3 kroner. Slik stemmer du: Send tekstmelding til nummer 2377 med kodeordet Profil (mellomrom) kandidatnummer 1–8. Kandidatenes numre: Profil 1: Hogne Eidissen Profil 2: Erlend Solem Profil 3: Birgit Valla Profil 4: Pål Smits Profil 5: Ida Pinnerød Profil 6: Alf E. Jakobsen Profil 7: Ingvild Vikingsen Skogestad Profil 8: Alfred Bjørlo

Ved slutten av hvert år kårer Kommunal Rapport Årets kommuneprofil. Vi gjør det for 12. gang i år. Blant de mange gode forslagene som er kommet inn, har en jury i redaksjonen valgt ut disse politiske, administrative og faglige lederne.

Vinneren kåres av leserne i avstemningen som begynner i dag og pågår til 5. desember.

Kommunal Rapport skal følge Kommune-Norge med et kritisk blikk, men vårt formål om å «fremme en selvstendig kommunesektor, til beste for kommunenes innbyggere» åpner helt klart også for å løfte fram dyktige ledere – til inspirasjon og nytte for andre.

Kandidatene skal ha utmerket seg i løpet av året, men ofte gjøres det en innsats over tid, slik Alf E. Jacobsen (Ap) har gjort i Hammerfest de siste 20 årene. I tillegg til å være en svært populær ordfører, ble han en nordnorsk stemme med nasjonalt gjennomslag.

Rollen som nasjonal talsperson for Distrikts-Norge har også Alfred Bjørlo (V) tatt.

Ida Pinnerød har kjempet i motgang for at Bodø skal bli Europeisk kulturhovedstad i 2024, og lyktes. De tre ordførerne er alle tydelige politiske ledere som er synlige langt utover kommunens grenser.

Kommune- og regionreformen sluttføres når 122 kommuner og fylker slår seg sammen til 49 nye fra nyttår. Mange har gjort en kjempeinnsats, både politisk og administrativt, for å gjennomføre en krevende endringsprosess best mulig. Men Hogne Eidissen har nok hatt en av de tøffeste jobbene, med å forene de fire dels motvillige kommunene på Senja til én.

Klimaendringer er blitt klimakrise i 2019. Kommuner og fylker kan på flere måter bidra til å kutte klimagassutslipp. Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) ble Årets kommuneprofil 2018, for en «ambisiøs, og til dels omstridt, klimapolitikk» som gjorde Oslo til Europeisk miljøhovedstad i 2019.

I år løfter vi fram to ledere som jobber med helt konkrete prosjekter for å redusere utslipp nå og i framtiden: Samferdselsdirektør i Trøndelag Erlend Solem og direktør i Lindum AS Pål Smits.

Å utvikle de kommunale tjenestene kan gjøres ved å tenke nytt om både teknologi og organisering. Det har Ingvild Vikingsen Skogestad gjort i skolen og Birgit Valla i helsetjenesten – to av kommunenes viktigste oppgaver. Til både Fjell og Stange kommer fagfolk og ledere fra andre kommuner for å lære. Gode ideer sprer seg.

Kandidatene er både kvinner og menn, de kommer fra politikk, administrasjon, tjenestene og bedriftene. Det er to fra øst, to fra vest, én fra midt – og tre fra nord. Men skitt la gå, litt Nord-Norge-dominans får vi leve med, selv om det kan bli langtur på redaktøren for å dele ut prisen.

Kriteriene

«Prisen kan gå til politiske, administrative og faglige ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år.

Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige. Lederne må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet. Konkret kan de for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt, startet en viktig debatt, styrket kommunens omdømme eller oppnådd politisk gjennomslag nasjonalt.»

Dette er kandidatene:

Kandidat 1: Hogne Eidissen,

prosjektleder/rådmann i Senja

For å stemme på Eidissen sender du tekstmeldingen PROFIL 1 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Han har klart å samle fire kommuner om en sammenslåing som to av dem var imot, og skapt motivasjon hos politikere, ansatte og innbyggere for å utvikle Senja som ny kommune. Les mer her: Har skapt entusiasme for nye Senja

Kandidat 2: Erlend Solem,

samferdselsdirektør i Trøndelag

For å stemme på Solem sender du tekstmeldingen PROFIL 2 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Han er ansvarlig for et pionerprosjekt hvor Trøndelag og ti andre fylker bruker sin innkjøpsmakt til å få utviklet verdens første utslippsfrie hurtigbåter. De kan bli norsk eksportartikkel og bidra til store klimagasskutt. Les mer her: Leder pionerprosjekt for utslippsfrie hurtigbåter

Kandidat 3: Birgit Valla,

psykolog og leder i Stange fram til september

For å stemme på Valla sender du tekstmeldingen PROFIL 3 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Hun tok initiativet til Stangehjelpa, et lavterskel psykisk helsetilbud som opererer med «én dør inn»-prinsippet. Modellen sprer seg nå til flere kommuner, og andre land er interessert. Les mer her: Stangehjelpa vekker internasjonal interesse

Kandidat 4: Pål Smits,

administrerende direktør for Lindum AS

For å stemme på Smits sender du tekstmeldingen PROFIL 4 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Han leder et selskap som bidrar til grønn vekst og klimagasskutt ved å finne nye løsninger for et bedre miljø. Selskapet drifter blant annet Den Magiske Fabrikken som produserer biogass til kjøretøy samt biogjødsel til ny matproduksjon. Les mer her: Stadig på jakt etter smarte løsninger for et bedre miljø

Kandidat 5: Ida Pinnerød,

ordfører for Arbeiderpartiet i Bodø

For å stemme på Pinnerød sender du tekstmeldingen PROFIL 5 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Hun har stått i spissen for at Bodø i september ble valgt til Europeisk kulturhovedstad i 2024, trosset nasjonal og regional motstand og samlet hele landsdelen om den første arktiske kulturhovedstaden. Les mer her: Står støtt i stormen

Kandidat 6: Alf E. Jakobsen,

avgått ordfører i Hammerfest

For å stemme på Jakobsen sender du tekstmeldingen PROFIL 6 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Han gir seg nå etter 20 år som ordfører med rent flertall bak seg. Han har tatt Hammerfest fra Robek inn i gassalderen og blitt en mektig nasjonal talsperson for hele landsdelens interesser. Les mer her: En talsmann for Nord-Norge

Kandidat 7: Ingvild Vikingsen Skogestad

avdelingsleder på Knappskog skole i Fjell

For å stemme på Skogestad sender du tekstmeldingen PROFIL 7 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Hun har vært pådriver for en av landets første heldigitale skoler, hvor hele undervisningen er lagt om. Hun deler erfaringer og inspirerer andre på seminaret skolen inviterer til hvert år. Les mer her: En pådriver for digital skole

Kandidat 8: Alfred Bjørlo

ordfører for Venstre i Eid/Stad

For å stemme på Bjørlo sender du tekstmeldingen PROFIL 8 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Han har markert seg nasjonalt som en kritisk og optimistisk talsperson for distriktene. Den populære ordføreren gjorde et brakvalg også i nye Stad og er én av to ordførere Venstre har igjen. Les mer her: Slåss for distriktene