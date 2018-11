Tre som gikk på dagen kjemper om samme jobb

Tre av søkerne har brått forlatt en rådmannsjobb det siste året: Geir Kvisten gikk på dagen fra rådmannsjobben i Grue i september. Knut-Helge Rønning gikk på dagen fra rådmannsjobben i Vågå i juli. Frank Hansen gikk på dagen fra Værøy i desember 2017 (ekstern lenke).

Alle ønsker å ta over jobben etter Bernt Tennstrand, som sluttet i Røros 1. oktober for å bli kommunalsjef for helse i Lillehammer kommune. Hans Vintervold (Ap), ordfører i Røros, sier at det å ha gått på dagen ikke automatisk diskvalifiserer søkere til rådmannsjobben i Røros.