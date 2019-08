Å snu kultur krever tydelig ledelse

Uansett hvor stort omfanget viser seg å være, må Drangedal kommune klare dette.

Som lærer Kristoffer Heldal, ifølge NRK, sa under Rett til å ha det bra-mønstringen i telemarkskommunen lørdag: Drangedal kan forbli bygda som er synonym med mobbing. Eller det kan bli bygda som klarte å gå fra å være mobbekommune nummer én i Norge, til å bli kommunen som klarte å snu.

Heldal opplevde selv mobbing da han var elev i Drangedal, slik også ordfører Tor Peder Lohne har fortalt at han opplevde i sin barndom. Advokat Vibeke Hein Bæra skal nå være kontaktet av i alt 70 personer som har fortalt om mobbing fra skoleårene i Drangedal.

Det er både trist og alvorlig. Samtidig står kommunen overfor en mulighet til å snu kulturen – takket være dem som nå forteller sine vonde historier. Det var lokalavisa Drangedalsposten som først satte søkelys på saken. Det er på sin plass å diskutere løsninger i valgkampen.

Pedagogikk-professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder mener at mobbingen i Drangedal har skjedd fordi voksne ikke har tatt tilstrekkelig ansvar. Til Kommunal Rapports nettavis sier hun at mobbing handler om manglende ledelse, manglende voksenblikk og forståelse for barns atferds- og følelsesuttrykk, og voksnes manglende ansvarstakelse for å lede sosiale prosesser som er kommet på avveie mellom barn og unge.

Det er klart det er de voksnes ansvar å legge til rette for et godt miljø for alle. Nå må de voksne i skolen og kommunen vise at de kan håndtere denne alvorlige saken på best mulig vis.

Rådmann Jørn Christian Knudsen sier de vil ta med seg professorens råd i det videre forbedringsarbeidet i Drangedal. Det er et stort arbeid de har å gjøre. Situasjonen krever tydeligere ledelse enn noen gang fra ham, nitid oppfølging gjennom hans underordnede ledere og i samarbeid med politikere fra alle partier.

– Det finnes ingen quick fix, men sammen kan vi klare det, sa lærer Heldal. La oss håpe han har rett.

Helgens oppslutning om arrangementet Rett til å ha det bra kan være en god opptakt til å lykkes i Drangedal. I tillegg er det en påminnelse og inspirasjon til å hjelpe barn og unge som lider under mobbing i andre kommuner. Mobbing er uakseptabelt, og voksne ledere må vise dette gjennom konkrete tiltak.