Uklart om kommuner får havbrukinntekter

I et privat forslag i Stortinget har SV bedt regjeringen om å utrede forslag om en avgift per kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg. Like før helgen ble det klart at regjeringen avviser det forslaget, fordi den mener det blir for risikabelt for næringen. Regjeringen vil i stedet utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020, heter det i en melding på regjeringen.no.

Via kommunikasjonsavdelingen i Finansdepartementet opplyser statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til Kommunal Rapport at den ikke har tatt stilling til hvorvidt en slik grunnrenteskatt vil gi inntekter til kommunene.

- Regjeringen vil komme tilbake til dette når det eventuelt blir fremmet et lovforslag om innføring av en grunnrenteskatt på havbruk, kommenterer Næsje.

«Så langt baserer Finansdepartementet sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraftverk», går det fram av meldingen på kommunens nettsider. Denne grunnrentebeskatningen for vannkraft går direkte til staten.