– Personalpolitikk under enhver kritikk

– Personalpolitikken i barnevernet har, slik jeg ser det, vært under enhver kritikk, sier kontrollutvalgsleder Staal Nilsen (Frp), etter at en rapport fra forvaltningsrevisjon av tjenesten ble behandlet i går.

Rapporten fra Vest-Finnmark kommunerevisjon kritiserer omorganiseringen av barnevernet som førte til at daværende leder Irene Pleym Jakola mistet jobben, og hevder at dette var en gjengjeldelse for at hun varslet Fylkesmannen om det hun mente var uforsvarlig bemanning.