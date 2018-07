Vil ikke være i fellesnemnd uten Finnmark

Neste torsdag er det møte i fylkesrådet i Troms hvor fellesnemnd skal behandles, og deretter er det ekstraordinært fylkestingsmøte 10. august.

– Det er umulig for Troms å lede fellesnemnda alene, skriver Ørnebakk på fylkeskommunens nettsted.

Ørnebakk ønsker at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) nå tar ansvaret for å gjennomføre de oppgaver som det er avgjørende å få gjort for den videre sammenslåingsprosessen.

– Fylkesrådet kommer til å være tydelige på at vi ikke kan ta politiske beslutninger alene, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) til NRK.

Han sier at Troms ikke ønsker å ta jobben med å slå sammen Troms og Finnmark alene og at dette ble formidlet til kommunalminister Monica Mæland (H) da hun var i møte med fylkesrådet 8. mai. Mæland på sin side, skal ifølge NRK ha en annen oppfatning.

– Jeg oppfattet det slik i møtet at fylkesrådet i Troms ville gjennomføre alene, selv om ikke Finnmark ville delta, sier Mæland.

Hun sier at hun forstår at det har blitt debatt etter at folkeavstemningen i Finnmark endte med et nei til sammenslåing, og at hun er kjent med at fylkestinget i Troms skal samles til ekstraordinært møte for å diskutere saken.

Les også: Avviser finnmarkingenes nei til sammenslåing

Både fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) og Ørnebakk (Ap) mener at det ikke ble gitt uttrykk for at Troms skulle drive sammenslåingen videre alene. Ørnebakks oppfatning fra møtet 8. mai var at kommunalministeren skulle ta ansvar for prosessen videre, og at hun skal ha sagt at det ikke var Troms sitt ansvar å drive dette videre.

Om møtet 10. august sier Ørnebakk at fylkesrådet kommer til å komme med en klar anbefaling:

– Fylkesrådet kommer til å være tydelige på at vi ikke kan ta politiske beslutninger alene, sier Ørnebakk til NRK.

Saksframstillingen til fylkesrådsmøtet kan du laste ned her (ekstern lenke)