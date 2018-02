Solide tall i gammel krisekommune

Grue fikk et netto driftsresultat på 15 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 5,9 millioner kroner mer enn året før. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 3,5 prosent. Netto driftsresultat er langt over den generelle anbefalingen fra staten og KS på 1,75 %. Målt mot gjennomsnittet av de fire foregående årene, var driftsmarginen i fjor mye bedre.

Driftsmarginen i Grue vil ut fra de tallene Kommunal Rapport har mottatt fra Kommune-Norge så langt, ligge noen tideler under landsgjennomsnittet.

Kommunen har i tre ulike perioder vært på Robek, og ble sist utmeldt så sent som i juni i fjor.

Inntektene økte med 4,6 prosent, mens lønnsutbetalingene i kommunen økte med 2,3 prosent i fjor. Samlet tilsvarer lønn 48 prosent av de totale inntektene i kommunen.

Grue har nå et disposisjonsfond på 6 millioner kroner. Det tilsvarer 1,4 prosent av brutto driftsinntekter. Fondet økte fra drøyt 1 million kroner året før. Snittet for Kommune-Norge var per 2016 på 10 prosent av driftsinntektene, og det har økt videre i fjor. I Grue er imidlertid rekorden de siste ti årene et disposisjonsfond på 1,7 prosent av inntektene, så kommunen har ikke vært vant til å ha reserver.

Les også: Krisekommune har funnet ny rådmann

Langsiktig gjeld i Grue er nå på 74 prosent av brutto driftsinntekter. I fjor sank gjelda med 13 millioner kroner. Statistisk sentralbyrå publiserer 15. mars økonomitall for hele Kommune-Norge. Da kommer også mer presise tall for gjeld.

Grue skal fortsette som egen kommune også etter 2020.