Eksperter: Alvorlige brudd på regelverket

Nina Solberg er daglig leder i Vestregionen, som håndterer BPA-innkjøp (brukerstyrt personlig assistanse) på vegne av 15 kommuner vest for Oslo. Hun er rystet over at fire kommuner har gjort direkteanskaffelser fra ett firma for over 125 millioner kroner, og er tindrende klar på at dette er snakk om alvorlige, ulovlige direkteanskaffelser.

– Uforsvarlig! Dette er tjenester som omhandler sårbare personer. Da må vi være gode til å følge opp avtaler og vi må være sikre på at vi kjøper riktige tjenester og betaler riktig pris, sier hun.