Omsorgsfirma fikk oppdrag for over 125 mill. uten anbud

En av de ledende leverandørene av bo- og omsorgstilbud for rusavhengige og psykisk syke, Vitalegruppen, er for tiden under gransking i Bærum kommune.

I perioden 2012–2015 fakturerte Vitalegruppen Kommune-Norge for minst 270 millioner kroner, viser Leverandørdatabasen som Kommunal Rapport har bygget opp.

Kommunal Rapport kan nå avdekke at minst 120 millioner kroner av denne omsetningen har kommet som følge av direkteanskaffelser. I hovedsak er slike anskaffelser forbudt for det offentlige.

Mener de handlet i god tro

Tjøme kommune kjøpte helsetjenester fra firmaet for 37 millioner kroner utenfor rammeavtale – uten at det ble gjennomført konkurranse i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

I 2016 utbetalte kommunen 16 millioner kroner. Det er ifølge kommunalsjef Johnny Steinsvåg snakk om tjenester til to ulike brukere med svært ulike behov. Kontrakten fra 2014, som Kommunal Rapport har fått innsyn i, innebærer botilbud, hvilende nattevakt og fritidstilbud.

– Dersom det ikke har vært gjennomført konkurranse, og kommunen ikke har rammeavtale med firmaet – hvordan vet dere da at kommunen har betalt riktig pris?

– Det er et godt spørsmål. Vi har snakket med andre som kan levere tilsvarende tjenester, og vi har vurdert hva det ville koste å gjøre det selv og kommet fram til resultatet, sier Steinsvåg.

Han sier kommunen har vært i god tro, men i tvil om kontraktene var i tråd med regelverket.

– Vi har vært i kontakt med Helsedirektoratet og fått svar at dette er så fokusert inn mot spesifikke personer at det er greit å gjøre det på denne måten.

Ekspert: Alvorlig regelbrudd

Advokat og partner Marianne Dragsten i advokatfirmaet Berngaard Sandbek er ikke enig. Hun er medlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) og har sett kontrakten mellom Tjøme og Vitalegruppen.

– Kontrakten fra Tjøme er en vanlig tjenestekontrakt og synes å være en vanlig omsorgstjeneste også. Jeg er da enig i at dette er noe som skulle ha vært kunngjort å gjennomført i henhold til regelverket for offentlige anskaffelsers regler.

– Det er dermed en ulovlig direkte anskaffelse dersom dette gjøres uten konkurranse. Når det i tillegg er snakk om såpass store summer, er dette alvorlige brudd på regelverket.

– Innenfor regelverket

Asker kommune er blant Vitalegruppens største kunder, og har utbetalt rundt 44 millioner kroner til firmaet utenfor rammeavtale i perioden 2012–2015. Avtalen med Asker omhandler én bruker.

Kommunen opplyser at det ved inngåelse av kontrakten ble innhentet tilbud fra to leverandører. Virksomhetsleder Cathrine Retvedt ved brukertorget i Asker mener kommunen har holdt seg innenfor regelverket. Hun viser til forskrift om offentlige anskaffelser kapittel 30, som omhandler anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

– Det var ikke mulig å gjennomføre en forsvarlig konkurranse uten å gi taushetsbelagte opplysninger, og det ble heller ikke gitt samtykke til å kunne gi disse opplysningene.

Mener innkjøpet er utenfor regelverket

Eidsberg kommune i Østfold har kjøpt helsetjenester til én bruker utenfor rammeavtale for til sammen 14 millioner i 2014, 2015 og 2016.

– Hvorfor ble det ikke gjennomført konkurranse?

– Dette kommer ikke under regelverket. Det er snakk om en enkelttjeneste, det er svaret jeg har fått av innkjøpskontoret, sier virksomhetsleder Gro Elisabeth Walberg i Eidsberg kommune.

Samme begrunnelse fra Spydeberg, som har utbetalt rundt 35 millioner kroner i perioden 2012–2016 utenfor rammeavtale og anbud. Kommunalsjef Hilde Dybedal forklarer at kommunen har rammeavtaler med flere leverandører, men i dette tilfellet var det snakk om brukere med så spesielle problemstillinger at kommunen måtte benytte seg av en leverandør de ikke hadde avtale med.

Kuttet nattevakt

Bærum kommune utbetalte i fjor til sammen 45 millioner kroner til Vitalegruppen, for hovedsakelig botilbud til ni personer med psykiske lidelser eller mennesker med en utviklingshemming. Kommunen har rammeavtale med selskapet og konkurransen er gjennomført etter regelverket om offentlige anskaffelser, opplyser kommunalsjef Morten Svarverud.

Bakgrunnen for granskingen i Bærum er at kommunen sammen med Tønsberg og Nesodden fikk et anonymt varslingsbrev i desember i fjor som gikk ut på at firmaet skulle ha overfakturert kommunene ved å kutte i bemanningen – uten at kommunene fikk vite om det, uten at kostnadene ble redusert.

Ifølge bladet Kapital ble det kuttet én av fire nattevakter i Bærum, noe som førte til at kommunen betalte mer enn den skulle. For firmaet innebar det besparelse på 200 000 kroner per måned.

Vitalegruppen avviser at firmaet bevisst har overfakturert. Les firmaets svar her.

Kommuner sjekker leverandøren

Det er kun Bærum som har valgt å igangsette gransking, men rådmann Geir Grimstad i Nesodden kommune opplyser at de vil «følge med og rette søkelyset mot det som har skjedd i Bærum».

Revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO har gått gjennom fakturaer, timelister og kompetansekrav for å se om kommunen har fått det de har bestilt og betalt. Rapporten er ventet denne uken, opplyser kommunalsjef for pleie- og omsorgssektoren i Bærum kommune, Morten Svarverud.

Flere kommuner har i kjølvannet av varslingssaken gjennomført leverandørkontroll av omsorgsfirmaet, og avventer konklusjonen fra Bærum-saken.

Kommunaldirektør for helse og omsorg Hilde Kari Maugesten i Nøtterøy kommune opplyser at kommunen har hatt tett samarbeid og oppfølging av leverandøren helt siden kontraktsinngåelsen, og har også gjennomført månedlig fakturakontroll i henhold til kontrakt. Det er ikke funnet større avvik.

Maugesten understreker viktigheten av å ha utfyllende kontrakter med leverandørene.

– Det er helt avgjørende for kvaliteten og bruken av offentlige midler, sier hun.

Heller ikke Asker kommune fant større avvik gjennom leverandørkontroll med omsorgsfirmaet, opplyser helse- og omsorgsdirektør Aud Hansen.