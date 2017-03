Tilbyr døgnåpen krisehjelp til vannverk

Onsdag 1. mars åpnet Folkehelseinstituttet Nasjonal vannvakt (ekstern lenke). Det er en døgnåpen rådgivningstjeneste som tilbyr råd og hjelp til vannverk i akutte krisesituasjoner. Ved å ringe 21 07 88 88 kan vannverk nå få faglig støtte fra personer med erfaring fra vannverksdrift og krisehendelser.

- Det er mye uforutsett som kan oppstå når man driver vannverk. Det er en omfattende infrastruktur som er utsatt for naturkrefter og har mye teknikk. Vannverkene er i stor grad flinke til å håndtere små og store kriser. Men hvis det oppstår noe alvorlig, er det viktig å ha noen man kan få råd hos, sier Toril Hofshagen, direktør i interesseorganisasjonen Norsk Vann BA, som representerer 370 norske kommuner.

Les også: Vannverkene får krisestøtte

Mange yter litt

Bak krisetelefonen står Folkehelseinstituttet (FHI), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet og Norsk Vann. Telefonen bemannes av personer både fra FHI og fra vannverksbransjen. Syv kommuner og ett interkommunalt selskap har bidratt med personell til tjenesten: Bodø, Trondheim, Tromsø, Bergen, Drammen, Oslo og Ivar IKS i Rogaland.

Toril Hofshagen, direktør i interesseorganisasjonen Norsk Vann BA. FOTO: Norsk Vann

- Ofte oppstår kriser fredag rett før påske eller på andre ubeleilige tidspunkter. Det skal ikke være til hinder for å få råd. Vi ser at det stadig skjer små eller store hendelser i vannverk, der en slik rådgivningstjeneste kan bidra til at krisen blir minst mulig og best mulig håndtert, sier Hofshagen.

Skjøt fart i 2006

Arbeidet med å etablere en krisetelefon for vannverk skjøt fart med NOU 2006:6 «Når sikkerheten er viktigst» (ekstern lenke), hvor vann og avløp ble fremhevet som kritisk infrastruktur. I 2016 bevilget Stortinget 3 millioner kroner for blant annet å etablere krisetelefonen.

- Norsk Vann har jobbet for en vakttelefon i Norge siden 2006. Svenskene har allerede en slik ordning, og den har de vært veldig fornøyd med. Vi er glade for at det nå er på plass, sier Hofshagen.

Ifølge Hofshagen er bruken av vakttelefonen i utgangspunktet gratis. Folkehelseinstituttet vil utrede nærmere hvorvidt vannverkene vil måtte betale, dersom det viser seg at de trenger utstrakt eller langvarig hjelp.