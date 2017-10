Beregner etterslepet til 225 milliarder

Tidligere i sommer kom det fram at åtte av ti eksperter mener Kommune-Norge er altfor dårlig forberedt på ekstremvær. I sommer la også Norsk Vann fram en ny rapport som viser at utskiftingstakten for ledningsnettet er omtrent like lav som før.

I Lyngdal, en av kommunene som nå er hardt rammet av flommen, viser statistikken at det vil ta mer enn 600 år å fornye spillvannsnettet med dagens investeringstakt.

Investeringsbehovet i avløpsnettet må ifølge Norsk Vann opp med om lag 50 prosent framover. Denne posten er den dyreste av alle elementene organisasjonen har sett på.

Til Klassekampen sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Norske rådgivende ingeniørers forening (RIF) at etterslepet i kommunesektoren er på 225 milliarder kroner, ifølge RIFs beregninger.

- Mange av kommunene har ikke tatt inn over seg klimaendringene, og at det kommer så mye regn på én gang. Det må planlegges på en annen måte, sier hun til avisa tirsdag.

Rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand mener politikerne har prioritert opp investeringer de siste årene.

- Det er likevel ikke gjort over natta. Det er en stor utfordring, sier han til avisa.

Ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå er Kristiansand spillvannsnett i snitt 25 år gammelt, men det vil ta over 100 år å skifte ut det eksisterende nettet med dagens investeringstakt.