Eidsberg kommune i Østfold kjøpte helsetjenester til én bruker utenfor rammeavtale for til sammen 14 millioner i 2014, 2015 og 2016. Oppdraget gikk til Vitalegruppen, som Kommunal Rapport i vår avslørte at fikk oppdrag for minst 125 millioner kroner i ulike kommuner uten anbudskonkurranse i perioden 2012-2015.

Nå har kontrollutvalget i Eidsberg besluttet å legge saken død.