Brygger til strid om eiendomsskatt i ny kommune

Det er en gryende diskusjon om eiendomsskatt i kommunene som skal danne nye Orkland kommune i Trøndelag.

Are Hilstad, ordfører i Meldal og leder i fellesnemnda for nye Orkland kommune, sier til avisa Sør-Trøndelag at han håper å unngå at den nye kommunen får eiendomsskatt.

– En av hensiktene med kommunereformen er å kunne spare ressurser på byråkrati og i stedet produsere gode tjenester. Derfor tror jeg også det er lettere å unngå eiendomsskatt med fire kommuner slått sammen enn om de fire skulle ha fortsatt hver for seg, sier han til avisa.

Meldal har i dag rundt 10 millioner kroner i inntekt fra eiendomsskatten.

Vindmølleprosjektet i Snillfjord ligger i all hovedsak i den delen av kommunen som skal gå til Orkland. Men det blir bare skatteinntekter i ett år før sammenslåingen, om Meldal-ordføreren får viljen sin.

Tidligere varaordfører i Snillfjord Nina Mjør (Sp) mener kommunen i realiteten sa ja til utbyggingen nettopp for å skape nye inntekter.

– Det er voldsomt mye penger. I Snillfjord så vi muligheten til å bygge både veier og annen infrastruktur av slike inntekter, som også ville være faste inntekter. Dersom det ikke blir eiendomsskatt i Orkland, vil vi sitte igjen med store naturødeleggelser. Derfor vil jeg, og jeg vil tro mange snillfjordinger med meg, føle oss snytt, sier hun.

I dag er det bare Snillfjord og Meldal i nye Orkland som har eiendomsskatt. Verken Agdenes eller Orkdal har slike inntekter.

I Snillfjord er det ifølge avisa Sør-Trøndelag anslått at eiendomsskatt fra vindkraft vil gi 7–8 millioner kroner i årlig inntekt fra 2019. Totalomsetningen i kommunen er på 100 millioner kroner.