Fylkesmannen snur: Støtter Tysfjord

Tirsdag vedtok kommunestyret i Tysfjord at de vil slå sammen hele kommunen med Narvik og Ballangen.

Tysfjords folkevalgte åpnet i fjor høst for å dele kommunen ved Tysfjorden, og forhandlet med Hamarøy sørvest for fjorden og med Narvik og Ballangen nordøst. På det ekstraordinære kommunestyremøtet tirsdag landet likevel et klart flertall på å gå samlet nordover mot Ofoten.