Havnesjef blir rådmann

Kommunestyret i Lenvik ansatte torsdag Bjørn Fredriksen som ny rådmann i kommunen, melder Troms Folkeblad. Han er i dag havne- og næringssjef i kommunen.

Fredriksen skal lede kommunen fram til sammenslåingen med Tranøy, Torsken og Berg 1. januar 2020, da prosjektleder Hogne Eidissen overtar roret i den sammenslåtte kommunen.

Fredriksen har tidligere vært rådmann i Berg, hvor han ble ansatt for fire år siden etter å ha vært leder i næringslivet.

Hagerupsen sa tidligere i år nei til å forlenge åremålet, slik ordfører Geir-Inge Sivertsen ønsket. Det har vært mye strid i Lenvik knyttet til innkjøp, og kommunen har i en rekke tilfeller blitt klaget inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Tidligere i år fortalte Kommunal Rapport om hvordan rådmannens sønn var involvert i et firma som uten dokumentert faglig kompetanse fikk en omfattende kontrakt med kommunen om å gi et tilbud til en ressurskrevende bruker - en kontrakt verdt nærmere 15 millioner kroner over 3,5 år. Det var administrasjonen som inngikk avtalen, som nå er under gransking.