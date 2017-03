Tror på resultat langt over 4 prosent

Regnskapsundersøkelsen fra KS som ble lagt fram fredag, viser som ventet at kommuner og fylkeskommuner har et klart bedre driftsresultat i 2016 enn tidligere. Økningen fra 2015 skyldes i stor grad en skattevekst på 6 milliarder mer enn forventet, melder KS i en melding på egne nettsider.

Venter 4,2 til 4,4 prosent

Regnskapsundersøkelsen tyder på at kommunene samlet får et netto driftsresultat på om lag 4,2 til 4,4 prosent av brutto driftsinntekter. Oslo er ikke med i undersøkelsen. Hovedstaden er blant de kommunene som bryter kommuneloven ved ikke å avlegge regnskapet innen fristen 15. februar.

- Det er gledelig at sektoren har så sterke resultater for 2016. Det er likevel viktig å minne om at en stor del av de økte inntektene er engangsinntekter for 2016, som skyldes tilpasning til skattereformen. Dette er penger kommunene verken kan eller vil bruke til sin vanlige drift, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i pressemeldingen.

Det anslåtte resultatet som KS presenterer er enda bedre enn hva regnskapsresultatene Kommunal Rapport har fått tilgang til, har vist. I 211 kommuner som normalt utgjør 67 prosent av omsetningen i Kommune-Norge har resultatet vært drøyt 3,9 prosent. Imidlertid vil normalt konsernregnskapene gi enda bedre tall. Bare en håndfull kommuner har drevet med underskudd i fjor.

- Vi ser at kommunene bruker de ekstra pengene på en ansvarlig måte, til å styrke det økonomiske fundamentet for kommunesektoren. Mye plasseres i fond for å være rustet for fremtidige investeringsbehov og mulige renteøkninger. Det er viktig i en sektor med sterk gjeldsvekst som følge av investeringer og stadig bedre tjenester. Jeg er glad for å registrere at kommunene i tillegg til å levere bedre tjenester til innbyggerne, også fortsetter arbeidet med nødvendig effektivisering og omprioritering, sier Helgesen i meldingen.

Konsultasjonsmøte mandag

Mandag møter KS-ledelsen regjeringen til det første av årets tre konsultasjonsmøter. Dette skjer rett før regjeringens første budsjettkonferanse, og det økonomiske opplegget for 2018 vil være hovedtema.

- Vårt viktigste budskap til regjeringen er at det er viktig at staten bidrar til et krafttak for digitalisering og innovasjon i kommunesektoren. Det gjøres mye i kommunene, men her trengs en kraftig felles innsats for å utvikle best mulig tjenester for innbyggerne, sier Helgesen i KS-meldingen.