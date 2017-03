Vurderer å politianmelde mulig dokumentjuks i barnevernet

I et ekstraordinært formannskapsmøte 7. mars ble politikerne enige om å koble inn rådgivningsselskapet Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) for å gjennomføre anonyme samtaler med barnevernsansatte som jobbet i tjenesten i 2011, skriver nrk.no.

Innen torsdag denne uken vil politikerne ha svar på hvorvidt de ansatte ble instruert i å fabrikkere saksmapper. Rapporten gir grunnlag for hvorvidt kommunen går til politianmeldelse.

Ansatte sa fra

Påstanden om at ansatte ble instruert i dokumentjuks kom frem i Dagsnytt 18 sist onsdag. Da sa seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen hos fylkesmannen sa at ansatte hadde blitt instruert i å fabrikkere mapper.

Ifølge NRK ble det lagt frem et brev fra Ødegårdstuen under det ekstraordinære formannskapet tirsdag, der seniorrådgiveren holdt fast ved påstanden. Den skal ha kommet fram under intervju med barnevernsansatte i 2016.

Omfattende lovbrudd

«I disse intervjuene sa flere av de ansatte, som arbeider på ulike nivåer i tjenesten, at de ved tilsynet med Nordre Land kommune i 2011 ble instruert i hva de skulle si til tilsynsmyndigheten og at barns mapper ble fabrikkert», står det i brevet, som er gjengitt på nrk.no.

28. februar signerte Fylkesmannen i Oppland en foreløpig rapport fra tilsyn med Land barneverntjeneste. Den konkluderer med omfattende brudd på barnevernlovgivningen.