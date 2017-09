Jubler over comeback i Akershus

SØRUM

- Vi har gjort et godt valg fordi budskapet vårt er at vi er nær folket, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Gjelsvik er tidligere leder av Nei til EU og Senterpartiets førstekandidat i Akershus. Forhåndsstemmene viser at partiet går frem 1,3 prosentpoeng fra forrige Stortingsvalg.

Dermed ser det ut til at Sigbjørn Gjelsvik er Senterpartiets første representant fra Akershus siden 2005. Forrige stortingsrepresentant fra Akershus var Åslaug Haga.

På landsbasis har Sp 9.4 prosent på de foreløpige prognosene, og får inn syv flere mandater på Stortinget.

Folkeavstemning

Valget i Sørum er spesielt fordi innbyggerne i kommunen også har stemt om de ønsker sammenslåing med Fet og Skedsmo. Blir det regjeringsskifte, håper nei-siden på reversering av tvangsvedtak fra Stortinget, og Sp og Ap har stått i bresjen mot sammenslåing.

Nå tyder de foreløpige prognosene på at det ikke blir regjeringsskifte.

Gjelsvik mener Senterpartiets motstand mot blant annet politireformen har gitt uttelling i Akershus.

- 1.200 mennesker gikk i fakkeltog i Nes i vinter for å beholde lensmannskontoret. Vi kjemper for at lensmannskontorene i distriktet vårt blir beholdt på samme nivå som nå.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ser ut til å gå tilbake i Akershus siden forrige stortingsvalg i 2013. Samtidig går SV, Rødt, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne frem, viser foreløpige tall fra forhåndsstemmingen.