Statsråd lover opplæring i møteoffentlighet

27 av 100 undersøkte kommuner avholdt hemmelige budsjettmøter høsten 2018, dokumenterte Kommunal Rapport i desember. Undersøkelsen fikk kommunalkomiteens leder Karin Andersen (SV) til å ta saken opp med kommunalminister Monica Mæland: «Mener statsråden det er behov for tiltak for å sikre at loven overholdes?»

Nå har Mæland besvart Andersens skriftlige spørsmål. Hun slår fast at kommunene har et selvstendig ansvar for å følge regelverket de er underlagt.