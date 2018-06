Ikke full tillit – men beste løsning

Kommunestyrets flertall ser klart at administrasjonen ikke utfører sine oppgaver.

Kommunal Rapports reportasje fra Kvænangen i nr. 14 er etter mitt syn mer til forvirring enn opplysning.

Nå skal det, til avisens forsvar, sies at det nok ikke er helt lett å finne hode og hale i det som foregår i vår kommune. Heller ikke undertegnede har forhåpninger om å kunne gi leserne full klarhet, men forhåpentligvis kunne komme med noen flere brikker til bildet.

Beklageligvis har toneangivende representanter for flertallet i liten grad uttalt seg om saken, slik det framgår av artikkelen i Kommunal Rapport (KR). Derimot har mindretallet tydeligvis sluppet til med mange betraktninger. Jeg vil derfor komme med noen synspunkter og utfyllende opplysninger fra flertallssiden.

Kommunestyrevedtaket fra 25. april innebærer ikke at kommunestyret har snudd og har full tillit til administrasjonssjef Frank Pedersen, slik en kan lese av artikkelen. Kommunestyret har i all enkelhet inngått en avtale med Pedersen som han har godtatt.

Denne avtalen sparer kommunen for 1 million kroner i forhold til forslaget fra mindretallet. Forskjellen på avtalene kommer for øvrig klart fram i avisen.

Kommunestyrets flertall ser klart at administrasjonen ikke utfører sine oppgaver i henhold til kommuneloven og kommunestyrets bestillinger.

Mens ordføreren og Ap har et ensidig fokus på å sparke administrasjonssjefen uten en plan om hva som skal gjøres etter hans avgang, mener flertallet at vi først må få en bredere gjennomgang av organisasjonen. Dette har flertallsgruppa bedt om gjennom vedtak 8. mars 2017 og i skriv til ordfører, administrasjonssjef og kommunestyret av 30. mars 2017.

Ingen ting er blitt fulgt opp av ordfører. Flertallet finner det ganske meningsløst å bruke 1 million kroner ekstra på administrasjon, i en fra før topptung ledelse, uten at problemene internt settes under gransking.

Min erfaring med ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap) er at han har en utrolig stor evne til å spille på sin sjarm og sitt talent til å manipulere med folk, vedtak og sannheten i stedet for å arbeide til beste for kommunens innbyggere.

Eksempelvis startet administrasjonssjefsaken i november 2016. Mevik ønsket ikke å involvere formannskap og kommunestyre i prosessen. Etter mye om og men, kom saken til behandling i kommunestyret 8. mars 2017, der følgende vedtak ble fattet:

1. Kommunestyret avslutter prosess mot rådmann.

2. Kommunestyret ber om at formannskapet starter arbeidet med å se på arbeidsmiljøet i organisasjonen og samarbeidsklimaet mellom politisk og administrativt nivå.

Ordføreren og Ap stemte for eget forslag og mot begge punktene. I etterkant har det ikke vært mulig å få oppfølging og støtte fra ordfører på vedtaket, tross gjentatte henvendelser og mer presise bestillinger på hvordan punkt 2 kunne følges opp.

Ordføreren demonstrerer sitt talent for å forvrenge virkeligheten. I KRs artikkel kan jeg lese at kontorsjefen: « … i fjor høst ble oppsagt av kommunestyret gjennom et benkeforslag, mot Aps stemmer.»

Jeg tar det for gitt at opplysningen slik den framkommer i avisen, er kommet fra ordføreren. I avisen framstår det som en udiskutabel sannhet, noe det absolutt ikke er.

Kontorsjefen er aldri oppsagt av kommunestyret verken i egen oppsigelsessak eller som benkeforslag. Korrekt er at stillingen som kontorsjef ble avviklet i henhold til kommunelovens § 24. Vedtaket ble fattet i budsjettmøte 19.12. 2016, mot Aps stemmer riktignok.

Det imponerende i saken er at Kommunal Rapport gjør framstillingen til en sannhet uten modifikasjoner. Dette til tross for at vedkommende fortsatt er i samme stilling. Vedtaket er ganske enkelt ikke fulgt opp administrativt!

Enda mer imponerende er det at avisa følger opp påstanden når nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen i neste nummer skriver: «Kommunal Rapport fortalte i siste uke om nyeste kapittel i Kvænangen, der rådmannen har fått tillit, mens politikerne for kort tid siden sa opp kontorsjefen etter benkeforslag i kommunestyret.»

Bedre kan ikke ordføreren komme ut! Full suksess for å spre feilinformasjon! (Har han lest Mao?)

Undertegnede vil samtidig benytte anledningen til også å sette et stort spørsmålstegn ved nyhetsredaktør Pedersens demokratiforståelse og hans evne til helt å se bort fra habilitet også i administrasjoner. Det må nevnes at noe av hovedproblemet i mange kommuner er oppbygginga av nære allianser og leiting etter lojale medarbeidere.

Eksempelvis skriver Elin Ørjasæter i Nordlys at hennes erfaring som headhunter inn mot departementene var at: «Det handlet ofte mer om lojalitet enn om kompetanse.» Dette er et problem i store så vel som i små kommuner, og vi kjenner problemstillinga godt i Kvænangen.

Medisinen som bør brukes, er etter mitt syn den diametralt motsatte av den som KR forfekter. KS og regjeringas forslag om å gi administrasjonssjefen «uinnskrenket» makt til å ansette medarbeidere, vil forverre problemet med manglende transparens og demokrati i kommunen og ikke løse det.

Problemene i Kvænangen ser dessverre ut til å vedvare. Ordføreren gjennomfører sin linje med å legge all skyld på flertallet og nekter å ta sin oppgave som kommunens fremste tillitsvalgte seriøst. Han følger, i likhet med administrasjonssjefen, heller ikke opp vedtak.

Kommunestyret kan sparke administrasjonssjefen, men ikke ordføreren. Normal praksis er at styreleder som ikke vil stå inne for styrets vedtak, trekker seg. Det burde også ordføreren i Kvænangen gjort, i stedet for å klage til mediene om at han dessverre ikke har flertallet i ryggen, så derfor er han handlingslammet.

Ordføreren skal ikke være handlingslammet. Han skal gjennomføre de vedtak kommunestyret fatter, selv om han selv er kommet i mindretall.