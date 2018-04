Kommunejournalistikk ga prisdryss

Den årlige konferansen for undersøkende journalistikk ble arrangert i helgen av Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP). Kommune-Norge kom i sentrum da årets SKUP-priser ble utdelt.

Av de seks journalistiske arbeidene som ble hedret med diplom og hovedpris, handlet tre direkte om Kommune-Norge.

Dagens Næringsliv vant selve SKUP-prisen for sitt arbeid med å avsløre manglende styring og kontroll i det kommunale foretaket Boligbygg i Oslo kommune – noe som har ført til at mellommenn har tjent store millionbeløp i forbindelse med at kommunen har endret politikk og begynt å kjøpe langt flere boliger enn tidligere.

Adresseavisen fikk diplom og hederlig omtale for å ha avslørt tette bånd mellom utbygger i Trondheim og sentrale politikere i Ap, først og fremst Rune Olsø – som var ansatt i et firma som fikk en millionavtale for å påvirke en politisk prosess. Olsø søkte om permisjon fra sine politiske verv etter at kommunen vedtok å innføre et lobbyregister i kjølvannet av at saken ble kjent.

Dagbladet fikk diplom og hederlig omtale for å ha avdekket omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i renovasjonsselskapet Veireno, som nærmest umiddelbart etter avsløringene mistet kontrakten om å samle inn søppel i Oslo kommune.

I tillegg fikk VG diplom og hederlig omtale for to artikkelserier som grenser mot Kommune-Norge; en serie om hvordan betaling for institusjonsplasser i barnevernet går ut av landet og en serie om kvaliteten på broer i det norske veinettet, inkludert på fylkesveiene.

Artikkelserien til Dagens Næringsliv har fått store konsekvenser allerede, før Økokrim er ferdige med å etterforske saken. Politiet har siktet to personer for grov korrupsjon. Både daglig leder og styret i Boligbygg er skiftet ut. På toppen av dette gikk byråd for næring og eierskap Geir Lippestad (Ap) av, kort tid etter at saken ble kjent.

«Det er medienes oppgave å overvåke at politikere og forvaltning har tilfredsstillende kontroll med offentlig pengebruk. På dette område representerer uavhengig og kritisk journalistikk en umistelig del av vårt demokrati. Ingen har i løpet av 2017 løst denne oppgaven på en bedre måte enn vinneren av SKUP-prisen. Gjennom over 40 grundige reportasjer har journalistene avdekket katastrofal mangel på kontroll med milliardinvesteringer i Oslos kommunale eiendomsselskap Boligbygg. Reportasjene gir innblikk i udokumenterte eiendomstransaksjoner og spekulantenes berikelse på fellesskapets bekostning», heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Det er første gang siden 2010 at det er et kommunerelatert journalistisk arbeid som går til topps i SKUP-kåringen. Den gang vant TV2 prisen med serien «Eldrebløffen», der TV-kanalen kartla hvor mange som ønsket sykehjemsplass i Kommune-Norge, uten å få det. I 2007 fikk Finansavisen SKUP-prisen for avsløringene av Terra-saken i åtte kommuner, mens Aftenposten fikk prisen i 2005 for avsløringene om forholdene ved Nedre Romerike vannverk.

Prisen har vært delt ut siden 1991.