Krav om mobbeerstatning ble avvist

Mobbesakene i Bjerkreim har fått lokal og nasjonal oppmerksomhet etter at tre foreldrepar i 2009 varslet om mobbing av fire barn i Bjerkreim kommune. Saksbehandlingen har tatt tid, og i mellomtiden har en annen elev, som fremmet krav i 2015, fått tilkjent 850.000 kroner i erstatning fra kommunen for varig skade etter mobbing.

Tirsdag var saken til de fire tidligere elevene oppe i kommunestyret, og ifølge Aftenbladet fremmet Karl Gjedrem (Ap) forslag i kommunestyret om at rådmannen i Bjerkreim kommune i samarbeid med partene skulle oppnevne en sakkyndig psykolog/-psykiater for å undersøke om det foreligger skade på elevene som fører til et erstatningsansvar for kommunen. Dette forslaget ble nedstemt med 14 mot 3 stemmer av politikerne i kommunestyret.

Ifølge sakspapirene til kommunestyret ser ikke kommunens advokat grunn til å møte partene med forlik i saken, med bakgrunn i den informasjonen han nå har tilgang på, men det gis ikke mer innsyn i hva den informasjonen består i.

Aftenbladet har ikke lyktes i å få kommentar fra ordfører Torbjørn Ognedal (Sp).

Rådgiver for de tre involverte familiene, Gaute Bjørnsen, er sjokkert over saksbehandlingen i Bjerkreim.

Da saken ble politietterforsket var sju ansatte i kommunen politianmeldt høsten 2015 som følge av deres befatning med mobbesakene, inkludert tidligere ordfører, tidligere rådmann, kommunalsjefen for skole, oppvekst og kultur, levekårssjefen, barnevernssjefen, barnevernslederen og rektorene ved skolene Bjerkreim og Vikeså. Politiet henla saken i 2017 fordi de ikke fant tilstrekkelig bevis for at noe straffbart hadde funnet sted.

