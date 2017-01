To kommunale mottak legges ned – 20 totalt

Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

– Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.

Av mottakene som nå legges ned, er to kommunale: Nesna mottak med 150 plasser, og mottaket for enslige mindreårige asylsøkere i Sunndal. Sunndal har også et ordinært mottak, som ikke blir berørt i denne runden.

Les også: Tilsynsordning for asylmottak fortsatt i det blå

Konsekvenser for kommunen

I slutten av januar i fjor bodde det nesten 29.000 beboere på asylmottak i Norge. I januar i år er tallet snaut 13.000.

De fleste mottakene har tre måneders oppsigelsestid. I god tid før dette vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.

Les også: Fortsatt få asylsøkere til Norge

Et av mottakene som legges ned er Grong Mottakssenter i Nord-Trøndelag, som i dag har 115 beboere og åtte ansatte. Mottaket har vært i drift i 17 år. Ordfører Skjalg Åkerøy (Ap) synes det var en trist beskjed å få.

– Det er klart at det vil bety mye økonomisk for omsetningen i butikker når kjøpekraften fra 120 personer blir borte, men konsekvensene for kommunen blir også store; ikke minst for den kommunale økonomien, for skolen og barnehagesektoren, sier han til Trønder-Avisa.

Les også: Kommuner taper på statlige asylmottak

Vil legge ned flere mottak

Dersom nedgangen i antall asylsøkere til Norge fortsetter, vil UDI nedjustere mottakskapasiteten ytterligere utover året.

UDIs prognose over hvor mange asylsøkere som er ventet til Norge er svært usikker. Den gjeldende prognosen ble lagt fram i oktober, og UDI opplyste da at det var ventet mellom 3.000 og 12.000 asylsøkere til Norge i 2017.

I de tre første ukene i år er det kommet 280 asylsøkere til Norge. 116 av disse er hentet fra Hellas og Italia fordi Norge deltar i EUs relokaliseringsordning. 1.500 asylsøkere skal overføres i løpet av 2016–2017.