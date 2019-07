God sommer!

Kommunal Rapport tar sommerferie i to uker. Vi er tilbake mandag 22. juli med ferske nyheter fra Kommune-Norge.

Her finner du de mest leste artiklene som er publisert i 2019 utenom Kommunebarometeret (Artiklene om Kommunebarometeret finner du her):

Nesten 300 kommuner er klare med sine regnskapsresultater for fjoråret. Her finner du oversikten.

Formannskapet i Kongsvinger har gitt rådmannen én ukes permisjon mens saken avklares. Rådmannen sier at situasjonen er vanskelig.

Gry Sjødin Neander slutter under én uke etter at 27 kommunale ledere krevde hennes avgang.

Regjeringen foreslår flere tiltak som skal sikre at pengene som private barnehager får fra kommuner, kommer barna til gode.

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale forventninger til kommunal planlegging.

Arbeidsgiveren aksepterte ikke sykmeldingen og skrev til Nav at saken ble oppfattet som trygdesvindel. Nå har Høyesterett avsagt dom i saken.

Kommunens hjemmeside er ikke den viktigste i folks liv, mener ordføreren i Kristiansand.

Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner. Se kommuneoversikten her!

Seks av 14 søkere til rådmannsjobb i Marker er unntatt offentlighet.

Ingen konkurrerte med flere søkere til rådmannsjobber i 2018.

De mest leste debattartiklene:

Livet er en berg-og-dal-bane. Også nedturene må vi selv være med på.

Vi har for mange forvaltningsnivåer, for mange byråkrater og for mange politikere. Med større kommuner ville vi klart oss med mindre byråkrati.

Får vi den kontrollen vi trenger i Kommune-Norge for en hundrelapp per innbygger? Svaret er åpenbart nei.

De viktigste forskjellene på å være leder i offentlig og privat sektor, er at organisasjonene er større, medarbeiderne har høyere utdanning og det er flere kvinner i det offentlige. Også verdisynet er ulikt.

Vindkraftanlegg i flere kommuner møtes med demonstrasjoner, protester og sivil ulydighet. Det er grunn til vente nye aksjoner på nye anlegg. Hva har skjedd?

Hvilken plan har regjeringen for de nesten 900.000 arbeidstakerne som kan bli overflødige som følge av digitalisering i årene som kommer?

Det er gledelig at den nye regjeringen lover å innføre et nytt regelverk for selvkostberegning av kommunale avgifter.

Det er folkeopprør i Norge mot galopperende strømpriser, eksportkabler og vindindustri. Folk opplever det som skjer som maktovergrep. Hvor er politikerne?

Frp-kommunene Os og Austevoll satte med stor iver bestemor ut på anbud. Så snudde de. Hvorfor slik kuvending?

Har beboere og pasienter forferdelige levekår og får mangelfull pleie, omsorg og behandling i norske sykehjem? Både ja og nei. Faktisk.

Bernt svarer

Mange lesere følger også med på hva jusprofessor Jan Fridthjof Bernt forklarer om kommunelov. Bernt har en fast spalte hos oss hvor han svarer på juridiske spørsmål som både politikere og administrasjon kommer opp i. Her er spørsmålene som fikk mest oppmerksomhet i første halvår:

Denne uken svarer professor Bernt på spørsmål om fritt skolevalg og kommunens rett til å nekte etablering av privatskoler.

Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på spørsmål fra de enkelte representantene utenom kommunestyremøtene, skriver kommunestyrerepresentant og lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.

Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som skal slås sammen, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.

Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?

Arbeidsmiljøutvalget er ikke en del av kommunens eget forvaltningsapparat, men en frittstående kontrollinstans, påpeker Jan Fridthjof Bernt.

